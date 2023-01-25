كشف متحدث شرطة الرياض وحملة مكافحة التسول، الرائد خالد الكريديس،عن قصص للقبض على بعض المتسولين يدعون الحاجة والعوز.

وأوضح الكريديس،أنه تم ضبط عجوز بحوزتها نحو 132 ألف، وآخر 56 ألف ريال، مؤكدا على أن معظم المتسولين يعملون وفق أسلوب إجرامي ممنهج للحصول على أموال زهيدة.

كما كشف عن عقوبة التسول لغير السعوديين، قائلا: “عقوبة التسول لغير السعوديين، الإبعاد والمنع من دخول المملكة مرة أخرى، لغير الحج والعمرة”.

وأوضح أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال، والتسول ضمن مجموعة السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، ثم يتم الإبعاد خارج المملكة.