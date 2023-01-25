كشف متحدث شرطة الرياض وحملة مكافحة التسول، الرائد خالد الكريديس، عن مصير الأطفال الذين تم ضبطهم أثناء تسولهم في الأماكن العامة.

وقال الكريديس: هناك وحدة الحماية الاجتماعية تعالج الحالات، ونظام مكافحة التسول نص على دراسة الحالة، من حيث الاحتياج فإذا كانوا مواطنين يتم إرشادهم للجهات الخيرية الرسمية والتعامل معهم.

وأسار إلى أنه كل من يتم ضبطهم يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم إذا تطلب الأمر، وتقديم الإعاشة اللازمة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأضاف المتحدث شرطة الرياض الأشخاص الذين يتم ضبطهم في أفراد الأسرة الواحدة، يتم إحالتهم إلى إدارة الوافدين تتولى المهام كجهة مختصة فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وكل من تم ضبطه في هذه العملية يكونون مخالفين لأنظمة العمل والإقامة.