نشرت الفنانة نسرين طافش متابعيها ومحبيها، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام في أحدث ظهور لها.

وظهرت نسرين بإطلالة جذابة وساحرة، مرتدية فستانا باللون “الأسود” بدون أكمام، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بقبعة سوداء، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت نسرين تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.