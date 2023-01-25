قال لاعب الاتحاد السابق صالح الصقري، إن حديثي في برنامج ”مع عزيز” كان من باب المزح بسبب أن البرنامج كوميدي.
وأوضح صالح الصقري:”التعبير خانني في بعض الجمل، وأعتذر للجماهير واللاعبين في نادي الاتحاد”.
وأشار:”عندما تحدثت عن بعض اللاعبين كان من باب الطقطقة وخاصة أن البرنامج كوميدي”، مبينا أن لجنة المنشطات عندما تختار لاعب يستحيل تبديله بلاعب آخر.
#برا_18 | صالح الصقري – لاعب الاتحاد السابق:
حديثي في برنامج #مع_عزيز كان من باب المزح بسبب أن البرنامج كوميدي، والتعبير خانني في بعض الجمل، وأعتذر للجماهير واللاعبين في نادي #الاتحاد.#SSC pic.twitter.com/kdxAdxsizK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 24, 2023
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