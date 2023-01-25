قال لاعب الاتحاد السابق صالح الصقري، إن حديثي في برنامج ‎”مع عزيز” كان من باب المزح بسبب أن البرنامج كوميدي.

وأوضح صالح الصقري:”التعبير خانني في بعض الجمل، وأعتذر للجماهير واللاعبين في نادي ‎الاتحاد”.

وأشار:”عندما تحدثت عن بعض اللاعبين كان من باب الطقطقة وخاصة أن البرنامج كوميدي”، مبينا أن لجنة المنشطات عندما تختار لاعب يستحيل تبديله بلاعب آخر.