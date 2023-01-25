تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09171 مقابل الريال الواحد 0٫24440
الدولار: 3٫75445 مقابل الريال الواحد 0٫26635
درهم إماراتي: 1٫02215 مقابل الريال الواحد 0٫97833
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68751
دينار أردني: 5٫29324 مقابل الريال الواحد 0٫18892
دينار كويتي:12٫29594 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني: 9٫95869 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري: 1٫03116 مقابل الريال الواحد 0٫96978
الدرهم المغربي: 0٫37135 مقابل الريال الواحد 2٫69544
الجنيه المصري: 0٫12579 مقابل الريال الواحد 7٫94974
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