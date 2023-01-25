كشف معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في شركة الصافي.
وأوضح المعهد شروط القبول :
1- حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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