كشفت شركة إرنست ويونغ (أحد أكبر الشركات العالمية بمجال التدقيق والخدمات المالية – BIG 4) عن بدء التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للخريجين والخريجات في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، القانونية) وغيرها، بالرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة أن عنوان البرنامج هو : - برنامج تطوير الخريجين (Graduate Program).

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للوظائف كالتالي:

– المحاسبة

– المالية

– الاقتصاد

– القانون

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– أي تخصص متعلق بالأعمال التجارية والضرائب

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

3- لا يشترط الخبرة المسبقة.

4- مهارات التواصل الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية.

5- مهارات الحاسب والعمل على برامج وتطبيقات أوفيس وخصوصا PowerPoint و Excel.

6- التفرغ التام للبرنامج.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال:

1- مسار الموارد البشرية (الرياض).

2- مسار مسار المالية والقانون والمحاسبة (الخبر).

3- مسار المالية والقانون والمحاسبة (جدة).

4- مسار الاقتصاد والمالية والمحاسبة و القانون (الرياض).

5- مسار الاقتصاد والمالية والمحاسبة و القانون (جدة).

6- مسار BTA (الرياض).

7- مسار قسم الضرائب (الرياض).

8- مسار الموارد البشرية والإدارة.