كشفت شركة إرنست ويونغ (أحد أكبر الشركات العالمية بمجال التدقيق والخدمات المالية – BIG 4) عن بدء التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للخريجين والخريجات في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، القانونية) وغيرها، بالرياض وجدة والخبر.
وأوضحت الشركة أن عنوان البرنامج هو : - برنامج تطوير الخريجين (Graduate Program).
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للوظائف كالتالي:
– المحاسبة
– المالية
– الاقتصاد
– القانون
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– أي تخصص متعلق بالأعمال التجارية والضرائب
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:
1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
3- لا يشترط الخبرة المسبقة.
4- مهارات التواصل الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية.
5- مهارات الحاسب والعمل على برامج وتطبيقات أوفيس وخصوصا PowerPoint و Excel.
6- التفرغ التام للبرنامج.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال:
1- مسار الموارد البشرية (الرياض).
2- مسار مسار المالية والقانون والمحاسبة (الخبر).
3- مسار المالية والقانون والمحاسبة (جدة).
4- مسار الاقتصاد والمالية والمحاسبة و القانون (الرياض).
5- مسار الاقتصاد والمالية والمحاسبة و القانون (جدة).
8- مسار الموارد البشرية والإدارة.
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