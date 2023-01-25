أكد الناقد الرياضي منار شاهين أنه في حال كدس النصر نجوما عالميين قد ينعكس ذلك سلبيا على الفريق.

وقال شاهين :” تواجد نجم أو نجمين في فريق واحد أمر ممتاز إنما وجود تخمة كبيرة من النجوم تنعكس بالسلب سواء على النصر أو أي فريق آخر”.

وأشار في حديثه إلى أن ” اللاعب الإنجليزي مودريتش من اللاعبين المهمين حيث قدم أداء خرافي في كل المباريات التي خاضها وهذا اللاعب ليس موجود بأوروبا لذلك ريال مدريد يجدد معه سنة بسنة”.