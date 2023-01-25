أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع فلاديمير زيلينسكي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأجاب بيسكوف في تعليقا على سؤال صحفي مفاده بأنه لعدة سنوات لم يكن لرئيس الدولة اتصالات شخصية أو هاتفية مع رئيس أوكرانيا، قائلاً: “نعم هذا صحيح”.

ويُشار إلى أن بوتين وزيلينسكي التقى في عام 2019 في قمة تنسيق نورماندي في باريس.

والجدير بالذكر أن بوتين وزيلينسكي تباحثا هاتفيا عدة مرات في فبراير ويوليو 2020، منذ ذلك الحين، لم ترد أي تقارير عن أي اتصالات بين الطرفين.