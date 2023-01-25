أطلق خبراء الأمن السيبراني، تحذيرًا إلى الملايين من مستخدمي أندرويد من نظام قرصنة جديد يمنح المحتالين السيطرة الكاملة على هواتف الضحايا.

ويستطيع المتسللون من خلال هذه البرامج الضارة، المعروفة للخبراء باسم Hook، الحصول على تحكم كامل عن بعد بجهاز أندرويد، وهذا يعني أن المحتالين قادرون على الوصول إلى الصور والرسائل والتطبيقات والملاحظات دون أن يعرف مستخدمو أندرويد أن أي شيء غريب يحدث.

ودق خبراء الأمن السيبراني في ThreatFabric ناقوس الخطر بشأن هذا المخطط الخبيث في وقت سابق من هذا الشهر، قائلين: “تنضم برامج Hook الآن إلى صفوف البرامج الضارة الخطيرة جدا القادرة على تنفيذ سلسلة هجومات كاملة من الفيروسات إلى المعاملات الاحتيالية. ويتضمن إمكانات جديدة نموذجية لبرامج التجسس، والتي تسمح للمجرمين بالتتبع والتجسس على الجهاز”.

وذكر الخبراء أن تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مستهدفة. وبالإضافة إلى التطبيقات المصرفية، التي تغطي عددا من البلدان عبر معظم القارات، كانت البرامج الضارة تستهدف أيضا محافظ العملات الرقمية.