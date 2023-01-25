فهد الروقي: الايقاف بحق ⁧‫الهلال‬⁩ قاسي جداً ومجحف (فيديو)

أكد الناقد الرياضي فهد الروقي أن إيقاف نادي الهلال مجحف بشكل كبير جدًا وذلك برأي غالبية القانونيين السعوديين .

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” :” أن برأي الأجانب القانونيين والخليجيين والعرب، أن وقف الهلال قاسي جداً ومجحف “، مُشيرًا إلى أن الإيقاف الذي وقع بحق الاتحاد المغربي صحيح وفق اللوائح .