فهد الروقي: الايقاف بحق ⁧‫الهلال‬⁩ قاسي جداً ومجحف (فيديو)

أكد الناقد الرياضي فهد الروقي أن إيقاف نادي الهلال مجحف بشكل كبير جدًا وذلك برأي غالبية القانونيين السعوديين .
وقال الروقي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” :” أن برأي الأجانب القانونيين والخليجيين والعرب، أن وقف الهلال قاسي جداً ومجحف “، مُشيرًا إلى أن الإيقاف الذي وقع بحق الاتحاد المغربي صحيح وفق اللوائح .
🗣 فهد الروقي :
الايقاف بحق #الهلال قاسي جداً ومجحف ! ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/N5gxrNoi7w
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 24, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً