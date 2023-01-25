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الاربعاء25 يناير

فهد الروقي: الايقاف بحق ⁧‫الهلال‬⁩ قاسي جداً ومجحف (فيديو)

منذ 19 دقيقة
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فهد الروقي: الايقاف بحق ⁧‫الهلال‬⁩ قاسي جداً ومجحف (فيديو)
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أكد الناقد الرياضي فهد الروقي أن إيقاف نادي الهلال مجحف بشكل كبير جدًا وذلك برأي غالبية القانونيين السعوديين .

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” :” أن برأي الأجانب القانونيين والخليجيين والعرب، أن وقف الهلال قاسي جداً ومجحف “، مُشيرًا إلى أن الإيقاف الذي وقع بحق الاتحاد المغربي صحيح وفق اللوائح .

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