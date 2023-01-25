أوضح مدير أول تطوير المنتجات المالية في “البلاد المالية” أنس الشقير أن هناك خطة استراتيجية لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الحالي.
وقال الشقير:”للبلاد المالية خطة استراتيجية في ادرجات الصناديق المتداولة، وفي هذه السنة ستكون في الخطة على القصير والطويل عدد من الإدرجات في السوق المالية وتغطي قطاعات مختلفة”.
وأضاف ” الإدراج اليوم كان الصندوق يغطي الأسهم الأميركية التقنية، والسابق كان لأسهم أمريكية والذي قبله كان للسلع ثم أدوات الدخل “.
فيديو | مدير أول تطوير المنتجات المالية في "البلاد المالية" أنس الشقير: لدينا خطة استراتيجية لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الحالي #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/3iYnQH73IM
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2023
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