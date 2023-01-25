أوضح مدير أول تطوير المنتجات المالية في “البلاد المالية” أنس الشقير أن هناك خطة استراتيجية لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الحالي.

وقال الشقير:”للبلاد المالية خطة استراتيجية في ادرجات الصناديق المتداولة، وفي هذه السنة ستكون في الخطة على القصير والطويل عدد من الإدرجات في السوق المالية وتغطي قطاعات مختلفة”.

وأضاف ” الإدراج اليوم كان الصندوق يغطي الأسهم الأميركية التقنية، والسابق كان لأسهم أمريكية والذي قبله كان للسلع ثم أدوات الدخل “.