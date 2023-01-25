أكد المحامي والمحكم القضائي عاصم العيسى، أن القيام بجمع الأموال من أجل صناديق استثمارية غير مرخصة هو عمل “مُجَرَّم”.

وقال عاصم العيسى، خلال برنامج “أوراق تداول” عبر قناة “الإخبارية”، أن جمع الأموال مجرم سواء بشأن الأعمال البنكية أو بمجال الأوراق المالية.

وأشار المحامي، إلى أن العقوبات يجب أن تكون باستمرار على قدر من الزجر، مضيفًا أن هيئة السوق المالية تدعو للاستثمار مع شركات مرخصة ولكن كثيرا من صناديق الاستثمار قد يواجهها خسائر وعدم تحقيق أرباح.