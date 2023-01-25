تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مصر، من كشف تفاصيل جريمة أثارت الذعر في منطقة عابدين بوسط القاهرة، بعدما عثر الأهالي على جثة مقطعة داخل شقة بدائرة القسم.

وعثر الأهالي على أجزاء من جثة داخل شقة بعابدين، بعد أن انبعثت رائحة كريهة من الداخل، وباستطلاعهم الأمر عثروا على جثة مقطعة لعدة أجزاء، حيث تم فصل الرأس عن الجسد وقطع الذراعين والقدمين، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وتوصلت التحريات إلى هوية المجني عليه (أ.م 56 عاماً)، وأن وراء ارتكاب الجريمة صديق له بسبب خلافات مالية. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة لدى مواجهة رجال المباحث له.

وأكد أنه لم يقصد قتله، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب خلافات مالية، قام خلالها بدفعه فسقط على الأرض وسالت من جسده الدماء فتوقع إنه توفي، فخشي افتضاح أمره.

وأضاف: بعد دقائق فكرت في إخفاء معالم الجثة، فقمت بتقطيع أعضائها بآلة حادة، وفصل الرأس عن الجسد وكذلك الذراعين والقدمين، تمهيدا للتخلص منها لإخفاء كل تفاصيل الجريمة ، إلا أنني لم أتمكن من ذلك بسبب حجم الجثة وإمكانية كشف أمري خلال نقلها، فتركت موقع الجريمة وهربت.