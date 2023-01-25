تحقق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بشكل سري، في جسم طائر مجهول يشبه الكرة المعدنية حلق فوق مدينة الموصل العراقية.

و شارك الصور مخرج الأفلام الوثائقية الباحث المتخصص في الأجسام الطائرة المجهولة جيريمي كينيون لوكير كوربل، والصحافي جورج ناب، في الحلقة الأولى من البودكاست الجديد «مسلح»، الذي أذيع أمس الثلاثاء.

وقال كوربل «إنها صورة مصورة من قبل الجيش، وصورة صورتها وكالة المخابرات، وتسمى الجرم السماوي للموصل»، موضحا أن الجسم سمي على اسم المدينة العراقية التي تم رصده فيها.

وأضاف كوربل إن الكرة ذات اللون المعدني تتحرك على ما يبدو بجانب طائرة التجسس التي التقطت صورة الجسم الطائر.