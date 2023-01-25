الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء25 يناير

موقف محرج لسيدة

منذ 22 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

    غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

    منذ 11 دقيقة
    0
    1138
    العثور على جثة بلا رأس ولا ذراعين

    العثور على جثة بلا رأس ولا ذراعين

    منذ 17 دقيقة
    0
    806

    موقف محرج لسيدة

    منذ 22 دقيقة
    0
    999
    القبض على مواطن يسيء لجهات حكومية في محتوى مرئي بالجوف

    القبض على مواطن يسيء لجهات حكومية في محتوى مرئي بالجوف

    منذ 27 دقيقة
    0
    1100
    هيئة كبار العلماء تُدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

    هيئة كبار العلماء تُدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

    منذ 32 دقيقة
    0
    1151