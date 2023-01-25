الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء25 يناير

استعراض ينتهي لكارثة

منذ 17 دقيقة
0
1040
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    استعراض ينتهي لكارثة

    منذ 17 دقيقة
    0
    1040
    وكيل مدرسة يروي قصة إنقاذه لطالب من الموت (فيديو)

    وكيل مدرسة يروي قصة إنقاذه لطالب من الموت (فيديو)

    منذ 22 دقيقة
    0
    1185
    غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

    غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

    منذ 27 دقيقة
    0
    1282
    العثور على جثة بلا رأس ولا ذراعين

    العثور على جثة بلا رأس ولا ذراعين

    منذ 32 دقيقة
    0
    1001

    موقف محرج لسيدة

    منذ 37 دقيقة
    0
    1065