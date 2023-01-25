تحدث عبدالكريم المطيري وكيل مدرسة، عن قصة إنقاذه لطالب من الموت، لافتًا أنه يراقب سلوك الطلبة وكذاك جميع المعلمين الإداريين يضعون الطلبة تحت الأنظار.

وقال خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أنه لاحظ الطالب يتحرك بطريقة غريبة، ولفت انتباهه أن أحد المعلمين بدأ يركض ويحضر الماء للطالب، ليكتشف بذلك أن هناك مشكلة .

وأضاف:” إنه توجه مباشرة له من أجل معرفة المشكلة، فوجد الطالب يتحرك كثيرًا ولا يستطيع التحدث فعلم أنه يعاني من انسداد في مجرى التنفس، فجاء من خلفه على الفور وقام بقبضة يده على صدره “.

وأشار إلى أنه من ثالث قبضة بدأت القطعة تخرج من فم الطالب”، وأشار إلى إن الدولة هيأت المساحة اللازمة للعمل التطوعي والدورات التدريبية التطوعية .

وتابع:” أنه أخذ دورة إسعافية سابقة، بالإضافة إلى أنه مطلع هلى كل شيء يخص الدروات الاسعافية ويقرأ فيها كثيرًا .”