أوضح المختص العقاري ماجد العرابي كيف يمكن أن تعود أسعار العقار إلى ما قبل عام 2020

وقال العرابي :” العامل الرئيسي الذي تحدث عنه معالي وزير الإسكان هو ضبط وحدات سكنية وضبط أراضي سكنية بشكل كبير حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب. حيث أن التمويل مرتبط ارتباط كامل برفع البنك الفيدرالي للفائدة فإذا كان هناك فائدة سيكون هناك سهولة في القدرات الشرائية فضلا عن تراجع الأسعار إجباري حتى يتوافق مع التغيرات الحاصلة اليوم “.

وأضاف” ضعف القدرة الشرائية في القروض العقارية أدى إلى تراجع شراء الوحدات السكنية. التمويل اليوم محدود لأن ارتفاع الفائدة حدد قيمة القدرة الشرائية “.

فيديو | كيف يمكن أن تعود أسعار العقار إلى ما قبل عام 2020؟.. المختص العقاري ماجد العرابي يجيب #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/XvsFNew2pY — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2023