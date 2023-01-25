أكدت أمين جمعية أسر التوحد أريج المعلم، أن “اضطراب طيف التوحد” ليس له علاج ويحتاج إلى جلسات تأهيلية يصل سعرها إلى 1000 ريال خلال أسبوع.

وقالت أريج المعلم، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن صندوق التوحد الوقفي يبلغ رأس ماله 150 مليون ريال، حيث أطلق من محافظ هيئة الأوقاف قبل 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن الفكرة نوعية للحصول على الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية من خلال صندوق التوحد الوقفي، وهو أول صندوق تشاركي تطلقه هيئة الأوقاف وأول صندوق للتوحد على مستوى العالم.