ألقت السلطات الأمنية في مطار كوشين الدولي (مطار نيدومباسيري) بولاية كيرلا الهندية، على مواطن روسي، حاول السفر إلى المملكة بتذكرة مزورة.

وأفادت مصادر صحفية اليوم بأن المتهم شوهد مع زوجته داخل المطار، والتي كانت تملك تذكرة سفر صحيحة إلى الرياض، وقام بأخذ من نسخة منها وأضاف عليها اسمه.

وبينما كان موظفي المطار يحاول إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، أثارتهم الشكوك لعدم وجود اسم المتهم ضمن قائمة المسافرين.

وعلى الفور تم إيقافه من قِبَل رجال الأمن؛ واعترف بإضافته لاسمه في تذكرة زوجته، وتم تسليمه إلى قسم مكافحة الجريمة لمزيد من التحقيقات.