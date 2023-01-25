عدلت Hongqi التابعة لـ FAW الصينية سيارة HS5 الشهيرة، ومن المقرر أن تطرحها في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبرى.

وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التعديلات التي تجعلها أكثر تميزا من سيارات Hongqi HS5 السابقة، إذ حصلت على هيكل كروس أوفر مزود بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما زوّدت بميزات إضافية لزيادة رفاهية وراحة الركاب.

وتأتي Hongqi HS5 المعدّلة بهيكل طوله 478 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 287 سم، كما زوّدت بعجلات عريضة بمقاسات تصل إلى 20 إنشا.

وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وبمكبرات صوت عالية الأداء من Bose، وحصل المقود فيها على نظام تدفئة أيضا، كما تأتي واجهة القيادة بلوحة فيها شاشتان لمسيتان بمقاس 12.3 بوصة لكل واحدة، وأسفل تلك اللوحة ثبّتت مفاتيح دائرية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف.

و تميزت السيارة بسقف بانورامي كبير، وحصلت على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، إضافة لحصولها على ميزات أمان متطورة كنظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة.

وستعمل السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.0 ليتر، يولد عزما يعادل 252 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.