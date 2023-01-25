أفاد وزير العمل والتوظيف الأجنبي السريلانكي مانوشا نانا ياكار، بأن المملكة قد تستقدم ما يصل إلى ٢٠٠ ألف عامل سريلانكي خلال العام الجاري.

وقال الوزير في حديثه لوسائل الإعلام :” توفرت ٥٤ ألف وظيفة للسيرلانكيين في المملكة خلال عام ٢٠٢٢؛ لافتًا أن أكثر من ٣٠٠ ألف سريلانكي غادروا البلاد للعمل في دول مختلفهم معظهم يفضل العمل في الشرق الأوسط.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية حددت أمس الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سريلانكا ليبلغ 15,000 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.