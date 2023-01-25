وصف الرئيس التنفيذي لـ ⁧‫نيوم‬⁩ نظمي النصر، مدينة ‫نيوم‬⁩ بأنها هي هدية المملكة للبشرية، مُشيرًا إلى أنها أكبر مشروعًا تطويريا في العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتحافظ على 65% من مساحتها للطبيعة.

وقال “النصر” خلال في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”:” أن المشروع سيقدم العديد من الفرص الاستثمارية، ومشروعات متنوعة بمستويات مختلفة من حيث الحجم، مؤكدا أن المشروع سيجذب استثمارات فريدة تحول المدينة لمحركات اقتصادية لها أثر في الناتج المحلي.”

وأضاف:” أن المدينة ستقدم نموذجا جديدا من الاستدامة والازدهار، لافتا إلى أن طموحهم هو بناء مدن تغير مفاهيم العالم ومحورها الإنسان، كما ركزوا على تطوير بنية تحتية ذكية عالية الدقة لتكون ركيزة للخدمات البلدية.

وتابع: إن مشروع مدينة نيوم سينتج طاقة نظيفة بنسبة 100% على نطاق واسع بما يكفي تشغيلها على مستوى احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

وأوضح “النصر” أن المشروع يعيد تعريف مفهوم المدينة باحتضان 9 ملايين نسمة وتوظيف موارد المدينة وخلق مفهوم جديد للسياحة الصديقة للبيئة.

وأشار إلى إن الشركة تعمل على تطوير نظام يعمل على التحقق من موافقة المخططات الهندسية لاشتراطات ومتطلبات كود البناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في منع الأخطاء الهندسية في المخططات وقبل بناء المبانى.

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فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر: من أهم مشاريع #رؤية_2030 بناء مدن محورها الإنسان تغير مفاهيم العالم#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/7tQZiW7kyh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023