تعقد المحكمة العليا بالمملكة جلسة تراءٍ لهلال شهر رمضان بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة، باستخدام أحدث الآليات والمراصد الفلكية للتعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023.

فيما تتعرف الإمارات العربية المتحدة على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

وستعلن دار الإفتاء المصرية إعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين. أي أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، ستكون مساء يوم 21 مارس، وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.