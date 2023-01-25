أكد المستشار القانوني اسماعيل المالكي أن نظام الأحوال الشخصية ليس منحازا للمرأة، وإنما كفل حقوق للمرأة والرجل على حد سواء.

وقال المالكي :” النظام كفل حقوق للمرأة والرجل ولكن طبيعة المرأة أن لها حقوق أكبر لما لها من أهمية ودور كبير في بناء الأسرة”

وأضاف “لم يكن هناك في المملكة نظام أحوال شخصية إلى أن صدر المرسوم الملكي عام ١٤٤٣ بصدور نظام الأحوال الشخصية والذي نظم جميع مسائل الأحوال الشخصية ”

وتابع” نظام الأحوال الشخصية نظام كبير وواسع تكلم عن حقوق الزوج والزوجة والأبناء والأوصياء وكذلك تكلم عن الوصية والتركة والورثة وجهة التقاضي وأعطى سلطة تقديرية في المحكمة لنظر بعض النزاعات التي لم يتطرق إليها نظام الأحوال الشخصية بموجب الأحكام الفقهية المشابهة للنظام “.

#صباح_السعودية | في أي عام صدر نظام الأحوال الشخصية؟ وما مزايا هذا النظام؟ المستشار القانوني اسماعيل المالكي يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/II3vcLMKHN — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 25, 2023