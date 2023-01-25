قامت امرأة باتهام Mike Tyson بأنه قام بالاعتداء عليها بعدما جمعهما أكثر من لقاء في نادي ليلي في مدينة ألباني في نيويورك في بداية تسعينات القرن الماضي.

وتقدمت السيدة المجهولة بدعوى قضائية وطالبت بتعويض بقيمة 5 مليون دولار، ادّعت فيها وفقاً لشهادة خطية تم تقديمها في محكمة مقاطعة ألباني في 5 يناير 2023، زعمت بأن مايك اعتدى عليها خارج نادي رقص مشهور في ألباني في بداية التسعينات.

وتفصيلاً، أدلت السيدة المجهوله في شهادة خطية كتبت فيها: “لقد التقيت مايك تايسون في أوائل التسعينات في نادي للرقص اسمه Septembers، خرجت أنا وصديقتي مع مايك وسائق الليموزين الخاص به، أخبرنا مايك عن حفلة وطلب منا أن ننضم إليه. صديقتي كانت تنزل من سيارتها عندما أخبرها مايك بأنه سيأخذها بسيارته الليموزين”.

وأضافت:” لقد ذهبت مع مايك في سيارة الليموزين لنأخذ صديقتي من منزلها، ثم بدأ مايك بلمسي على الفور ومحاولة تقبيلي. لقد طلبت منه ألا يفعل ذلك مراراً وطلبت منه أن يتوقف، ولكنه استمر بمهاجمته لي. ثم قام بالتعرض لي بعنف”

وأشارت إلى أنها عانت ولا تزال تعاني بسبب هذا الموقف من الناحية الجسدية والنفسية والعاطفية.

وتابعت: “لقد اختبرت شعور الذنب وفقدت احترامي لنفسي، تملكني شعور العار، الغضب والحزن الاكتئاب والتوتر..”، مُشيرة إلى أنها أدمنت على المخدرات والكحول.”

يُذكر أن الدعوى تم رفعها في نيويورك بموجب قانون الناجين البالغين الذي يمنح ضحايا الاعتداء الجسدي مساحة أو نافذةً لمدة عام واحد لرفع دعاوى قضائية بشأن الاعتداءات التي تعرضوا لها منذ سنوات أو حتى منذ عقود، وهو ما استندت إليه السيدة المجهولة في دعوتها المرفوعة ضد مايك.