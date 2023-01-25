أكد المستشار سليمان العساف، أن قرار الإعفاء سيُحفز أصحاب المنشآت الصغيرة وسيُشجع من لديه أفكار أن يبدأ مشروعه.

وقال العساف خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية:” أن الشركات الكبيرة عادة يكون لديها إدارة المال واحتياطيات وإدارة مالية قوية، وأسواق وعمال، بالإضافة إلى أنها تحقق أرباح ، بينما الشركات الصغيرة عادة يكون الإدارة فيها بسيطة ليست عميقة أو قوية من ناحية الإدارة المالية لذلك يحتاجون من يأخذ بيدهم لذلك هذا القرار سيوفر لديهم ويخفض التكاليف بما يقارب 30 % .

وأفاد بأن هذا القرار سيغطي تقريبًا جزء من 900 ألف سجل تجاري، لافتًا أن أثر الإعفاء مفيد جدًا؛ والهدف منه تقليل الأعباء المالية على الشركات ومساعدتها وغالبًا تكون فردية الملكية أو ناشئة أو لا زالت في بدايتها .

#صباح_السعودية | سليمان العساف – مستشار اقتصادي: قرار الإعفاء سيُحفز أصحاب المنشآت الصغيرة وسيُشجع من لديه أفكار أن يبدأ مشروعه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/VVb64qfj0D — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 25, 2023