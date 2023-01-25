أعلن أمين منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أكبر فرصة استثمارية عالمية في المجال الإعلاني.

وقال فيصل بن عياف، خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” 2023، أن الإعلانات من أكبر مصادر الدخل للأمانات والبلديات في كل مكان، حيث اشتمل الدليل التنظيمي للإعلانات على 1400 فرصة و4 مناطق رقمية جديدة؛ حيث ينظم من العملية الإعلانية في المدينة ويقلل من التشوه.

وأوضح أمين الرياض: “نركز على رفع إيرادات الأمانة عن طريق الاستثمارات والتخصيص وليس على “حساب المواطن” بالرسوم والغرامات”، مضيفًا: “حققنا الاستدامة المالية الأولية في العمليات التشغيلية للأمانة ونستهدف الاستدامة المالية الكاملة”.

وتابع: “وجود الشركة التطويرية للمدينة يخلق نموذج عمل ويعد ذراعا تنمويا يساهم في رفع جودة الحياة”، مستطردًا: “نعمل على جعل الحدائق مستدامة ماليا لتحقيق مستهدفات الرياض الخضراء”.

فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف: نركز على رفع إيرادات الأمانة عن طريق الاستثمارات والتخصيص وليس على "حساب المواطن" بالرسوم والغرامات#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/n1bo7jLqyc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023

فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف: حققنا الاستدامة المالية الأولية في العمليات التشغيلية للأمانة ونستهدف الاستدامة المالية الكاملة#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/abPkv5kfvt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023

فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف: وجود الشركة التطويرية للمدينة يخلق نموذج عمل ويعد ذراعا تنمويا يساهم في رفع جودة الحياة #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/xzyk9mNE2G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023

فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف: نعمل على جعل الحدائق مستدامة ماليا لتحقيق مستهدفات الرياض الخضراء #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/QotMi16Yg9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023