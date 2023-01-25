أفاد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بأن الهند وباكستان اقتربتا من حرب نووية في فبراير من عام 2019، وأن تدخل الولايات المتحدة منع التصعيد.

وقال بومبيو في مذكراته Never Give An Inch: “لا أعتقد أن العالم يعرف بشكل صحيح إلى أي مدى اقترب الخلاف الهندي الباكستاني من التحول لمواجهة نووية في فبراير 2019″.

وأضاف:” أن الذي كان في هانوي لحضور قمة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وإنه استيقظ على مكالمة عاجلة من مسؤول هندي كبير، كان يعتقد أن الباكستانيين بدأوا في إعداد أسلحتهم النووية لتنفيذ ضربة، وأبلغني أن الهند تفكر في تصعيدها”.

وتابع:” أنه طلب من المسؤول ألا يفعل شيئا ويمنحهم وقتا لبحث الأمور”، مُشيرًا إلى أن “الدبلوماسيين الأمريكيين أقنعوا الهند وباكستان بأن أيا منهما لا يستعد لاستخدام الأسلحة النووية”.

وأكد أنه لم يكن بوسع أي دولة أخرى أن تفعل ما فعلوه تلك الليلة لتجنب نتيجة مروعة.

والجدير بالذكر أن الحادثة التي يتحدث عنها بومبيو، كانت عندما شنت الهند غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية بعد أن ألقت باللوم على جماعة مسلحة هناك بتنفيذ تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 41 جنديا هنديا في منطقة كشمير.