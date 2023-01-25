يبحث البعض عن أسعار mg6 موديل 2023 في المملكة ، باعتبارها واحدة من أفضل السيارات السيدان الاقتصادية التي تقدمها العلامة الصينية الشهيرة.

وتتوفر السيارة السيدان الشبابية عند شركة التأجير للسيارات، من خلال فئة لكجري فقط بسعرين مختلفين كالتالي:

-سعر سيارة MG 6 لكجري – 72,500 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة

-سعر سيارة MG 6 لكجري اللون الأحمر – 72,900 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة

وجاءت السيارة من الجانب مزودة بخطوط ديناميكية بارزة لتعزيز الانسيابية والديناميكية للسيارة خاصة على الطرق السريعة.

وتتميز ام جي 6 بالمصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED مع الإضاءة النهارية، أما في الخلف نلاحظ مصابيح LED بإضاءة خطية مائلة وكشافات ضباب وديناميكية تصميم غطاء الصندوق وفتحة مزدوجة مستطيلة على جانبي المصد.

كما ترتكز السيارة على العجلات المعدنية مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، بالإضافة إلى أنها تأتي مع فتحة سقف كهربائية.

أما بالنسبة للأبعاد في سيارة ام جي 6، فجاء طولها 4,694 مم، وبلغ العرض 1,848 مم، وجاءت بارتفاع : 1,465 مم،وارتفاع العجلات: 2,715 مم، ووزن السيارة فارغة: 1,320 كجم

وتأتي مقصورة ام جي 6 بتصميمًا أنيقًا، حيث تواجد الجلد في كثير من أجزاء المقصورة في فئتها العليا، كما توفر بالألوان الأسود والأحمر والبيج، كما جاءت المقاعد بفرش من القماش في الفئتين الأولى والثانية، وفي الثالثة فرش من الجلد.

كما تتوفر في السيارة تقنية تعديل المقعد كهربائيًا أو يدويًا حسب الفئة، بالإضافة إلى أن مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدويًا أيضًا، أما مقود السائق فيأتي مغلفًا بالجلد متعدد الوظائف وقابل للتعديل، كما يتواجد حاجب أشعة الشمس مع مرايا السائق والراكب الأمامي، وعند طيّ المقاعد الخلفية تزيد سعة التخزين من 424 لتر حجم الصندوق إلى 1,170 لتر.

وجاءت السيارة مزودة بالأنظمة التالية:

-مثبت السرعة

-فرامل مانعة للانغلاق

-توزيع قوى الفرامل إلكترونيا

-التحكم في الفرامل عند الانعطاف

-نظام الثبات الإلكتروني

-مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

-وسائد هوائية أمامية

-وسائد هوائية جانبية أمامية

-وسائد هواء ستائرية

-أحزمة امام أمامية مع التنبيه

-مثبت مقعد الطفل

-كاميرا الرؤية الخلفية

-قفل الأبواب عند الحركة

-فتح تلقائي للأبواب بعد التصادم

-نظام حماية ضد السرقة

-محرك سيارة mg6 موديل 2023

و تستمد السيارة الصينية قوتها من محرك تيربو مكون 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، كما أنه يولد قوة 169 حصان مع عزم دوران 250 نيوتن متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام جرّ أمامي، ويتميز بكفاءة استهلاك وقود 17.2 كم/لتر، حيث أنه يصرف الوقود من خزان بسعة 50 لتر، فضلاً عن أن السيارة تنهي تسارع من 0 – 100 كم/س في 7.0 ثانية، وتصل سرعة قصوى 210 كم/س.