تسبب أب بريطاني يبلغ من العمر 26 عامًا في وفاة ابنه الرضيع الذي يبلغ من العمر 8 أسابيع، حينما قام بهزه.

وأدين البريطاني أوليفر مايلي بإنهاء حياة ابنه الرضيع بسبب هزّه بما شبه بـ “قوة حادثة سيارة” على مدار مرتين؛ حيث وقف الأب البريطاني من مدينة بيرنلي بولاية لانكشاير أمام محكمة بريستون البريطانية بصفته مُدان بإنهاء حياة طفله الرضيع.

وتوفي الرضيع بعد 3 أيام من “هز” والده له بعنف داخل السيارة، فيما قال الأب أنه في المرة الأخيرة قبل وفاته توقف عن التنفس حتى أنه ارتبك في لحظتها وقام بالاتصال فورًا على والدته وابن عمها أيضًا قبل أن يستدعي “سيارة إسعاف” للطفل.