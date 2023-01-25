تحدث طلال الجنفاوي أخصائي نفسي إكلينيكي عن مؤشرات يجب على الوالدين الانتباه لها للتأكد من سلامة أبنائهم نفسيًا وعدم إقدامهم على خطوة الانتحار.

وقال الجنفاوي: من بين المؤشرات الحديث عن الانتحار والملل فلابد أن يكون الأهل قارئين للتغيير الحاصل على أولادهم ولا ينتظرون قدوم الابن ليقول لهم بأنه مكتئب فلابد أن يسارع الأهل والإخوان بتوجيه الدعم النفسي والدعم المادي “.

وأضاف” الاكتئاب لا يطرق الباب قبل قدومه، وأنا شخصيًا تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدي” طلال الجنفاوي وتخطيت هذه المرحلة بالخبرة واللجوء لبعض زملائي المختصين”.

وتابع “مرض الاكتئاب سيكون في الفترة القادمة هو الأول في العالم ويؤثر الاكتئاب على المجتمع حيث يسبب عطل في الأسرة، الجامعة و الوزارات، فالاكتئاب يسبب عطل في الحياة وليس هناك فئة معينة معرضة لهذا المرض “.

#صباح_السعودية | "يجب على الوالدين الانتباه لهذه المؤشرات للتأكد من سلامة أبنائهم نفسيًا وعدم إقدامهم على خطوة الانتحار" طلال الجنفاوي – أخصائي نفسي إكلينيكي. @aljanfawi_talal #قناة_السعودية pic.twitter.com/1B6nD1woDV — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 25, 2023

#صباح_السعودية | "الاكتئاب لا يطرق الباب قبل قدومه، وأنا شخصيًا تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدي" طلال الجنفاوي – أخصائي نفسي إكلينيكي. @aljanfawi_talal #قناة_السعودية pic.twitter.com/8dpEahILy8 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 25, 2023