أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 10809 نقاط (+ 14 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وأنهت أسهم “سابك” و”التصنيع” و”المتقدمة” و”مجموعة صافولا” و”سينومي ريتيل”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وارتفع سهم “اكسترا” بنحو 2%، وكانت الشركة قد أعلنت عن التوصل إلى تفاهم استراتيجي مع “بنده” لإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواقها.

وتصدر سهم “مجموعة الحكير” ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى مغلقا عند 21.74 ريال.

في المقابل، تصدر سهم “الحفر العربية” تراجعات السوق اليوم بنحو 2% عند 134 ريالا.