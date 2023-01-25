شهدت مباراة فريقي بولتون ضد فورست جرين، مساء الثلاثاء، في بطولة “League One” موقفا غريبا من حكم المباراة.

وأشهر الحكم في الدقيقة 28 من عمر المباراة الكارت الأحمر في وجه ديون تشارلز، لاعب بولتون، ظنا منه أنه لاعب آخر بالفريق اشتبك مع لاعب فورست جرين.

وقبل لحظات من طرد تشارلز، التقطت الكاميرات زميله إلياس كاتشونغا، الذي يرتدي الرقم 24، وهو يوجه لكمة إلى اللاعب براندون كوبر.

وبطريقة غريبة أشار الحكم المساعد إلى أن تشارلز هو الطرف المذنب، رغم أنه كان يشرب بعض الماء على جانب الملعب ولم يشتبك مع منافسه، وأصر الحكم على طرد اللاعب رغم المحاولات من الجهاز الفني وزملاء تشارلز بإقناع الحكم بأنه لم يفعل أي شيء.