النيابة توضح صور الإيذاء وتدعو للإبلاغ الفوري عنه حال وقوعه

أوضحت النيابة العامة أن ‏الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: يجب على كل من يطّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل بالقطاع الأهلي اطّلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.