تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن قوة المملكة الكامنة في شبابه ومجتمعه.

وقال الجبير :”لدينا مجتمع شبابي مثقف ومرتبط بالعالم، مجتمع حيوي ومتفائل ومنتج للغاية، مجتمع جاءت رؤية المملكة 2030 لإطلاق العنان لطاقاته”.

وأكد أن الشباب هم مصدر الطاقة والإبداع،كما أنهم سيقودون المستقبل ، مؤكدا أن التزام الشباب في المملكة سيقودها نحو إنجازات أكبر وأفضل.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية ورعاية صحية وموارد طبيعية وفرص عمل،مؤكدا أن الشباب هم من سيقودون ويرشدون إلى المستقبل.