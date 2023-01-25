أمكد قائد نادي الاتحاد، أحمد حجازي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة مع النصر في كأس السوبر غدا الخميس.

وقال حجازي في المؤتمر الصحفي: “رونالدو واحد من أعظم اللاعبين، وإضافة لفريق النصر وللدوري السعودي، ولكن المواجهة غداً بين الاتحاد والنصر الذي يملك مفاتيح لعب عديدة بالطبع كريستيانو أحدها ونتمنى تطبيق تعليمات المدرب وإغلاق المساحات أمامهم”.

وأضاف: “مباراة مهمة جداً ونتمنى أن يكون لنا الأفضلية ونصل للنهائي ونحقق لقبًا جديدًا للنادي لم يسبق له تحقيقها”.

وتابع: “لدينا مدرب كبير وإدارة هدفها تحقيق البطولات. السوبر بطولة مهمة ولكنها ليست بأهمية الدوري والكأس، وتحقيقها سيمنحنا دافع لبقية البطولات.