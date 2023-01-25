قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن قطاع التقنية الحيوية سيصبح من أكثر القطاعات نموا خلال العقود القادمة وسيولد الكثير من الوظائف .

واستشهد”الفالح”، خلال مشاركته في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، على صحة توقعاته بأن ثلث النمو في سويسرا يأتي من الطاقة الحيوية.

وأكد أن ملايين البشر يأتون لأداء الحج والعمرة، مضيفا أن يجب عليهم توفير آلية دفاعية لحمايتهم من الأمراض .

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: ملايين البشر يأتون لأداء الحج والعمرة، وحرصا عليهم يجب علينا توفير آلية دفاعية لحمايتهم من الأمراض #قمة_الرياض_العالمية_للتقنية_الحيوية_الطبية#الإخبارية pic.twitter.com/iQCGYGNi9T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023