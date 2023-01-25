قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، أن فريقه سيلعب غدا النصر وليس أمام كريستيانو رونالدو فقط.

وأكد أن المباراة غدا مهمة وأنه حلل النصر جيدًا، وسيلعبون من أجل الفوز والمنافسه والفوز بكأس السوبر، مضيفا أن كل مباراة لها سيناريو مختلف،وأن كرة القدم الآن لا توجد بها أسرار، بل حقائق جديدة.

ونفى صحة الأنباء التي تتحدث عن رحيله، مضيفا أن فريقه جاهز للمباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، في دور نصف نهائي بطولة السوبر .