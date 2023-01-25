رد الشيخ سعد الشثري على سؤال مواطنة قالت فيه : ” والدتي قبل وفاتها بـ 10 سنوات كانت تردد دائمًا وأمام الجميع أن الذهب الخاص بها سيذهب لنا بناتها الأربع غير الموظفات، فهل نعتمد كلامها، أم أن لأخوتنا الذكور نصيب في هذا الذهب؟”.

وقال الشيخ “الشثري” خلال برنامج فتاوى على قناة السعودية : أن هذه المسألة يوجد بها أكثر من طرف ومن ثم فهي من المسائل القضائية فإن اتفقوا على شيء ورأوا وتصالحوا عليه فهم على ما اصطلحوا عليه وإن لم يصطلحوا فمرجعها إلى القضاء.

وتابع : الأم وإن تحدثت بذلك قد يكون حديثها بعد زوال عقلها وقد يكون بعدم إقباض بناتها بهذا الذهب ولذلك لابد من النظر في شروط هذه الهبة وهل تحققت أم لم تتحقق.