كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز في المؤتمر الصحفي أن إصابة ميشيل ديلغادو ليست قوية ومن المتوقع مشاهدته غدا في مباراة الفيحاء لكن ليس من بداية المباراة .

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نظيره الفيحاء غداً الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.