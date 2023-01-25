كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز في المؤتمر الصحفي أن إصابة ميشيل ديلغادو ليست قوية ومن المتوقع مشاهدته غدا في مباراة الفيحاء لكن ليس من بداية المباراة .
يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نظيره الفيحاء غداً الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
دياز مدرب نادي #الهلال في المؤتمر الصحفي: ميشيل اصابته ليست قويه ومن الممكن مشاهدته غدا لكن ليس من بداية المباراة
من @khalafalkwikby #الميدان| #الهلال_الفيحاء pic.twitter.com/Z5awHBRhmV
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) January 25, 2023
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