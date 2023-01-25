قال الأكاديمي واختصاصي العلاج النفسي، خالد الحربي، إن المؤسسات مسؤولة عن الصحة النفسية لموظفيها.

وأكد أن على المؤسسات أن تقدم خدمات علاجية وتثقيفية ووقائية للصحة النفسية لموظفيها بالتعاون مع الجهات المختصة، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن الصحة النفسية العالية تؤثر على إنتاجية الموظفين، لافتا إلى أن هناك ثقافة عامة تدعو لتجنب الإفصاح عن أي أعراض تؤثر على الصحة النفسية.