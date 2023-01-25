استنكر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، حوادث تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف.

وقال قرقاش: “التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوزان في تناولها”.

وأضاف: “في الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية.. حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة”.

وكان قيادي في حركة “بيغيدا” المعادية للإسلام وقف قرب مقر مجلس النواب الهولندي وهو يمزق صفحات من نسخة من المصحف قبل أن يدوسها بقدميه، وذلك غداة إحراق متطرف آخر مناهض للإسلام نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السودية ستوكهولم.