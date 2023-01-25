نشرت شركة البحر الأحمر الدولية فيديو لبدء عملية تركيب أولى الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة ضمن مشروع البحر الأحمر.

وتعد الفلل الفندقية العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، حيث يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها.

ويعد مشروع جزيرة شيبارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم استقبال السياح فيه هذا العام أما المشروع الكلي للبحر الأحمر فسيكتمل عام 2030 بـ (22) جزيرة، و (6) مواقع داخلية، بمجموع (50)فندقا، و(8000) غرفة. شيبارة بداية التجربة.

وتصاميم مشروع جزيرة شيبارة قوالبها مستوحاة من نقاوة الشعاب المرجانية وشكلها الذي يعكس ما حولها من طبيعة، وتوحي للسائح أنه جزء من الطبيعة، إضافة إلى أن الوحدة الفندقية التي يسكن فيها هي جزء من الطبيعة، وبالتالي يستطيع النظر إلى الماء والمنتجع السياحي، بدون حدود لما حوله.