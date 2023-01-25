قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وقت المتاجرين بالدين انتهى.

وأكد على أن الوزارة لديها دعاة على مستوى متميز جداً ويخافون الله ويتقونه وعندهم علم غزير وهم أبناء هذا الوطن وحريصون عليه.

وتابع : انتهى وقت المهيّجين والممثلين والمصارعين والمستهترين بلا رجعة، لن يسمح لأي داعية أن يقدم مالديه من علم إلا إذا كان أهلاً لذلك.