قامت النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان، بمقاضاة شاب معجب بها، تسلل إلى منزلها في أكثر من مناسبة وادعى أنها زوجته وأرسل لها خاتمًا من الألماس.

وكان هذا الشخص قد أرسل مجموعة من الأغراض إلى منزل كارداشيان منها الخاتم ومفاتيح غرفة فندق، في حين أن لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.

وقالت كارداشيان 42 عامًا إن الشاب 28 عامًا الذي يُدعى جوميني فيكتور زيجلر، بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي وتسبب لها في ضائقة عاطفية وسط تعقبه غير المرغوب فيه، ومن المقرر عقد جلسة استماع الشهر المقبل بشأن هذه المسألة.