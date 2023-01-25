قال محلل طقس في المركز الأرصاد الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن تقرير الأرصاد للمناخ تشير إلى معدلات هطول الأمطار ستكون أعلى في الشهر المقبل على المملكة.

وتوقع أن تكون معدلات الأمطار عالية على مناطق شرق ووسط المملكة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وأضاف أن المعدلات ستكون أيضا عالية المناطق الشمالية.