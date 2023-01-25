قال محمود مراد خاني، ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي أن الحراك الحالي في إيران بدأ منذ فترة طويلة بسبب الضغط السياسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الأربعاء يجب ان يذهب النظام الحالي في إيران، لافتاً إلى أن النظام الإيراني فقد الاحترام في الشارع فخرجت الاحتجاجات.

وتابع : الملالي في إيران يخشون من التعبير عن رفضهم لقمع النظام للمحتجين، كما نوه بضرورة تسليط الضوء على قمع النظام الإيراني الذي يقتل شعبه.

ودعا المحتجين إلى الاستمرار في التظاهرات ضد النظام الإيراني القمعي.

كما استبعد “خاني” أن يخلف مجتبى خامنئي والده وهو غير مؤهل للمنصب.