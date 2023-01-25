قال المدير التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني د. بندر القناوي أن المملكة قادرة على تصنيع لقاحات لأمراض السرطان .

وتابع خلال قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية أن هذا يعتبر عصر جديد للعلاج بالجينات وعلاج الأمراض النادرة.