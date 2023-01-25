قال المدير التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني د. بندر القناوي أن المملكة قادرة على تصنيع لقاحات لأمراض السرطان .
وتابع خلال قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية أن هذا يعتبر عصر جديد للعلاج بالجينات وعلاج الأمراض النادرة.
فيديو | المدير التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني د. بندر القناوي:
المملكة قادرة على تصنيع لقاحات لأمراض السرطان #الإخبارية #قمة_الرياض_العالمية_للتقنية_الحيوية_الطبية pic.twitter.com/vF37GsupWt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً